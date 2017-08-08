وزير الخارجية الجزائري: سمو الأمير رجل السلام وندعم مبادرته لجمع الشمل بين الأشقاء

الجزائر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولا تقبل من أحد أن يتدخل بشؤونها استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية الشقيقة عبدالقادر مساهل، حيث سلم سموه رسالة خطية من أخيه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد شرار.

وقال وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية الشقيقة عبدالقادر مساهل «حظيت بشرف استقبال من طرف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسلمت له رسالة خطية من أخيه ورفيق دربه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة».

وأضاف مساهل في تصريح صحافي عقب لقائه صاحب السمو الامير ان الرسالة التي سلمها لسموه تعد «رسالة من أخ إلى أخ وصديق إلى صديق ورفيق إلى رفيق»، مشيرا الى انه حظي بالاستماع والاستفادة من حكمة ورؤية صاحب السمو فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في العالم العربي الى جانب العلاقات المتميزة التي تربط الكويت والجزائر.

وأوضح بقوله «أكدت لسمو الأمير استعداد الرئيس واستعداد الحكومة الجزائرية أن نعمق ونوسع التعاون بيننا إضافة إلى الإرادة القوية لمتابعة التشاور حول القضايا التي تهمنا سواء تعلق الامر بما يجري في المنطقة العربية أو بما يهدد سلم وأمن دولنا وفي مقدمتها الارهاب والتطرف العنيف».

وبين انه جاء برسالة يؤكد فيها ارادة الجزائر أن يكون هذا التعاون مشترك اضافة الى مساندة الجزائر وبالخصوص من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى ما يقوم به سمو الامير من دور في جمع الشمل بين الاخوة خصوصا بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مساهل «الجزائر تؤيد بقوة مبادرة سمو الأمير ونحن على قناعة وكلنا تفاؤل بحنكة سموه وحكمته وتجربته، فهو رجل السلام، وكلنا متفائلون بأن ينجح في هذه المهمة والجزائر تسانده في هذا الهدف».

وأضاف «اننا بحاجة اليوم اكثر من أي وقت مضى الى ان نجمع شملنا ونتعاون لاننا نعيش ازمات سواء تعلق الامر بما يجري في سورية أو في ليبيا او في العراق او في اليمن ولابد ان نجمع شملنا ونتكلم بصوت واحد وندافع عن مصالحنا لاننا نملك الارداة ونملك القدرة لحل مشاكلنا بأنفسنا دون أي تدخل اجنبي مهما كان».

وتابع بقوله «هذه سياسة الجزائر لا نتدخل في شؤون الاخرين ولا نقبل ان يتدخل احدا بشؤوننا وهذا كذلك ما لاحظناه عند اخواننا في الكويت».

من جانب اخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية رواندا لفترة رئاسية جديدة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية رواندا لفترة رئاسية جديدة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية ساحل العاج الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية ساحل العاج الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لجمهورية ساحل العاج الصديقة متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى شاهد خاقان عباسي رئيس وزراء جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة أداء اليمين الدستورية رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة متمنيا سموه لمعاليه كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى شاهد خاقان عباسي رئيس وزراء جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة أداء معاليه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

من جانب اخر استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة عبدالقادر مساهل بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد حيث تم خلال اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز رحيم الديحاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.