عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعداد منطقة الأحمدي التعليمية للعام الدراسي الجديد 2017-2018، عقد مدير عام المنطقة وليد العومي اجتماعا مع كل من رئيس شعبة الأحمدي للصحة المدرسية د.رشا ممدوح جمعة ومدير الأنشطة التربوية د.ماجد العلي، حيث تناول الاجتماع مشروع المدارس المعززة للصحة، والتي تستهدف مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي.

وأكد العومي أهمية حصر القضايا الصحية المرتبطة باحتياجات المنطقة كمرحلة استباقية وقائية من خلال تعزيز التعاون المشترك بين منطقة الأحمدي التعليمية وإدارة الصحة المدرسية التابعة لوزارة الصحة لضمان صحة أفضل للطلبة والطالبات. كما أبدى اهتمامه بمشروع المدارس المعززة للصحة وبالإجراءات الصحية الوقائية والتي تلعب دورا بارزا في التوعية المسبقة ببعض الأمراض الشائعة لدى شريحة الطلاب وأولياء أمورهم والأسرة التربوية والمجتمع المدرسي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعنى بإشراك الجهات الصحية وأفراد المجتمع من خلال نقل الوعي الصحي من المدرسة إلى الأسرة والمجتمع.

إلى ذلك، قال مدير الأنشطة المدرسية د.ماجد العلي إنه تم تشكيل لجنة على مستوى منطقة الأحمدي التعليمية برئاسته وعضوية كل من مراقب الأنشطة المدرسية ورئيس قسم الخدمات العامة وأعضاء من إدارة الصحة المدرسية التابعة لوزارة الصحة وستبدأ اجتماعاتها مع بداية العام الدراسي المقبل لاعتماد الخطط والبرامج الخاصة بالمدارس المعززة للصحة بالإضافة إلى التنسيق مع مدارس الأحمدي التعليمية لطرح البرامج والفعاليات.