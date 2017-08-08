المشنوق: التواصل الدائم مع المسؤولين في الكويت حول «العبدلي» صرف النية عن الزيارة

بيروت ـ منصور شعبان - خلدون قواص

شدد الرئيس السابق العماد ميشال سليمان على ضرورة إيلاء مذكرة الاحتجاج الكويتية على «مشاركة مجموعة من حزب الله في خلية العبدلي في الكويت الاهتمام الكافي نظرا الى أهمية العلاقة التاريخية والروابط الأخوية بين لبنان والكويت»، ودعا السلطة السياسية الى «تشكيل وفد سياسي، ديبلوماسي، أمني وقضائي، لزيارة الكويت والاستماع الى ما لديها من مآخذ وأدلة وبراهين، حفاظا على العلاقة بين الدولتين وعدم التفريط فيها تحت أي ظرف».

كلام الرئيس سليمان كان على أثر استقباله سفير الكويت عبدالعال القناعي.

من جهة اخرى، أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق بعد زيارته مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان على أحسن العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة، والتي تساند لبنان منذ استقلالها عام 1960 معنويا وماديا وعلى كل صعيد.

المشنوق كان يرد على سؤال حول ما ذكر عن عزمه زيارة الكويت لتوضيح ما ورد في مذكرة الخارجية حول تورط حزب الله في خلية العبدلي، حيث قال: ان مجلس الوزراء اللبناني أوضح موقف لبنان، ونحن على اتصال دائم بالمسؤولين الكويتيين، ما صرف النية عن الزيارة الآن. وعن اجتماع مجلس الدفاع الأعلى اليوم الثلاثاء قال انه للبحث فيما يقوم به الجيش لضرب الإرهاب ومنعه من التمدد، مفضلا عدم استخدام مفردات كساعة الصفر.

وأشار إلى تحضيرات تجرى واصفا قائد الجيش العماد جوزف عون بالرجل الشجاع والمسؤول. وعن التنسيق الذي يطالب به حزب الله مع سورية، كلام وزير الدفاع واضح وكذلك كلام المصدر العسكري بأن التنسيق غير وارد. ونوه المشنوق بالدور المسؤول والمميز لمفتي لبنان الشيخ دريان.