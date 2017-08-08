(كونا)
قام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ،صباح اليوم بتسليم رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه سلطان سلطنة عمان، السلطان قابوس بن سعيد الشقيقة تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
هذا وقد تسلم الرسالة الخطية صاحب السمو أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد وسفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان الشقيقة فهد حجر المطيري.