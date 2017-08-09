السيسي: نقدر جهود صاحب السمو الأمير على الساحة العربية وحرصه على تعزيز التضامن والتوافق العربي

الخالد: دور محوري لمصر على صعيد العمل العربي المشترك

قام مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله امس بتسليم رسالة خطية من سموه إلى اخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وعميد السلك الديبلوماسي سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشقيقة الشيخ عزام الصباح.

كما قام مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ظهر امس بتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا، وقد تسلم الرسالة الخطية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.احمد ناصر المحمد وسفير الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة صلاح البعيجان.

كما قام مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله امس بتسليم رسالة خطية من سموه الى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة، تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا، وقد تسلم الرسالة الخطية صاحب السمو أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وسفير الكويت لدى سلطنة عمان فهد المطيري.

هذا وكان مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله اول من امس الاثنين قام بتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.احمد ناصر المحمد.

وأعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تقديره للجهود التي يقوم بها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد على الساحة العربية وحرصه على تعزيز التضامن والتوافق العربي.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان صحافي ان ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي مبعوث صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

وقال المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول آخر التطورات المتعلقة بأزمة قطر في ضوء المساعي التي تقوم بها الكويت على هذا الصعيد سعيا للحفاظ على وحدة الصف العربي.

وفي هذا الاطار، أكد الرئيس السيسي دعم بلاده هذه المساعي، مؤكدا ضرورة «تجاوب قطر مع شواغل مصر والدول الخليجية الثلاث الى جانب الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة القادمة». واشاد بالمواقف المقدرة لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ازاء مصر والتي لن ينساها الشعب المصري.

واستعرض اللقاء المساعي التي تبذلها الكويت في سبيل تعزيز وحدة الصف والتكاتف بين الدول العربية في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الامة العربية.

واكد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء محورية دور مصر على صعيد العمل العربي المشترك باعتبارها دعامة رئيسية للامن والاستقرار بالوطن العربي.