بحفظ الله ورعايته وصل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد امس إلى العاصمة النمساوية (فيينا) في زيارة خاصة. وقد كان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسفير الكويت لدى جمهورية النمسا صادق معرفي وأعضاء السفارة.

هذا، وغادر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد صباح امس الولايات المتحدة الأميركية بعد أن أمضى سموه زيارة خاصة في نيويورك تخللها إجراء بعض الفحوصات الطبية والتي تكللت بفضل من الله وتوفيقه بالنجاح.

وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبدالله ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي وأعضاء وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وأعضاء السفارة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.