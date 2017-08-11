بيروت ـ اتحاد درويش

زارت كتــلة اللقــاء الديمــوقراطـي النـيابية سفارتنا في بيروت معلنة تضامنها وتضامن رئيس الكتلة وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي مع الكويت دولة وشعبا، في موضوع خلية العبدلي.



وضم الوفد النواب غازي العريضي، أكرم شهيب، ايلي عون، انطوان سعد، فؤاد السعد، هنري حلو، وائل ابو فاعور، وظافر نصار.



وقال ناصر لـ «الأنباء» ان الوفد أكد للسفير عبدالعال القناعي ان ما يميز الدور الكويتي حيال لبنان، ان الكويت لا تفرق بين لبناني وآخر، وان علينا كلبنانيين ان نكون حريصين على العلاقات التاريخية مع هذه الدولة الشقيقة.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «الشرق» ان وفدا من حزب الله بصدد زيارة السفارة الكويتية لتوضيح الموقف، وكان وزراء القوات اللبنانية أثاروا موضوع خلية العبدلي في جلسة مجلس الوزراء أمس.



ودعا وزير الشؤون الاجتماعية القواتي بيير بوعاصي الى تشكيل لجنة وزارية من وزراء الخارجية والداخلية والعدلية لزيارة الكويت، في إطار التفاعل مع المذكرة الكويتية بخصوص خلية العبدلي.