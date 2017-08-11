أكد حزب (حركة نداء تونس) الحاكم متانة العلاقات التاريخية بين تونس والكويت، مشيدا بالدعم الكويتي لتونس لا سيما في المجال الاقتصادي وداعيا إلى تعزيز هذه الروابط ورفع مستوى ونسق الزيارات المتبادلة بين الجانبين.

وقال سفيرنا لدى تونس علي الظفيري في تصريح لـ(كونا) إن ذلك جاء خلال اللقاء الذي جمعه بالمدير التنفيذي لحزب (حركة نداء تونس) حافظ قائد السبسي في المقر المركزي للحزب.

وأضاف الظفيري أن اللقاء تطرق الى جملة من القضايا الراهنة التي ترتبط بالعلاقات التونسية- الكويتية خاصة، والعلاقات العربية- العربية عامة حيث ثمن المدير التنفيذي الدور الذي تلعبه الشقيقة الكويت في تسوية أزمات المنطقة والدعم الذي تقدمه لتونس.

وأكد قائد السبسي في هذا الصدد أن الكويت أقامت منذ الاستقلال علاقات متينة مع تونس على جميع المستويات السياسية والاقتصادية وقدمت لها الدعم خصوصا في مجالي الاستثمار والتنمية.

ودعا إلى تعزيز هذه الروابط عبر رفع نسق الزيارات المتبادلة بين البلدين لاسيما بين أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي ومجلس الأمة الكويتي.