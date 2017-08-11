بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى الفنان عبدالحسين عبدالرضا اثر العارض الصحي الذي ألمّ به ودخل على اثره احد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن، سائلا سموه المولى جل وعلا ان يمنّ عليه بالشفاء وموفور العافية والعودة الى ارض الوطن العزيز مشافى معافى وسط أهله ومحبيه لمواصلة مسيرة عطائه الفني الحافلة بالتميز والإبداع.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية الى الفنان عبدالحسين عبدالرضا اثر العارض الصحي الذي ألم به ودخل على اثره احد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن، متمنيا سموه له سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية مماثلة.