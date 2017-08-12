بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة الاسكندرية والذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين مبتهلا سموه إلى المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة الاسكندرية والذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، راجيا من المولى تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

وبعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى رئيس مجلس النواب المصري د.علي عبدالعال، اعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة الاسكندرية والذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر ويمن على المصابين بالشفاء والعافية.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إدريس ديبي إتنسو رئيس جمهورية تشاد عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إدريس ديبي إتنسو رئيس جمهورية تشاد ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية تشاد هارون كابادي وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.