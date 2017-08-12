تبرعت الكويت بمليون دولار لوزارة الشؤون الدينية التونسية لصيانة جامع «الزيتونة» التاريخي بالمدينة العتيقة في العاصمة تونس. وقال سفيرنا لدى تونس علي الظفيري في تصريح أن ذلك جاء خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون التونسية أحمد عظوم تطرق لبحث سبل وآفاق تطوير التعاون بين البلدين لاسيما في مجال الشؤون الدينية.

وأضاف أن الوزير التونسي أشاد بالدعم الكويتي واعتبر ان هذا التبرع يعكس حرص الكويت وعملها على صيانة التراث الإسلامي والمعالم الإسلامية في تونس.

من جهته أوضح عظوم انه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الكويت وتونس في مجالي الأوقاف والزكاة معربا عن رغبة بلاده في الاستئناس بالتجربة الكويتية في هذا الخصوص وذلك عبر إرسال وفود تونسية للأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة في الكويت للاطلاع على تجربتهما بشكل مباشر.

وقال ان وزارته بصدد توجيه دعوة رسمية لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري لزيارة تونس لبحث تفاصيل خطة عملية لتنفيذ اتفاقية التعاون في الشؤون الدينية التي وقعها البلدان في عام 2010.