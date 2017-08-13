ذياب: تطوير قدرات أفراد وعناصر الحرس الوطني

بحث الحرس الوطني مع وفد من الجيش البريطاني الصديق فرص التعاون في المجالات العسكرية والأمنية وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوفد البريطاني الى معسكر سمو الشيخ سالم العلي، حيث كان في استقبالهم نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال ذياب.

ترأس الوفد البريطاني ديفد هوغان هيرن مدير الخطط والسياسات في وزارة الدفاع البريطاني.

وتم خلال الزيارة بحث آفاق التعاون بين الحرس الوطني الكويتي والجيش البريطاني الصديق لاسيما في مجال التدريب والأمن.

وأكد اللواء جمال ذياب أن الحرس الوطني حريص على تطوير قدرات أفراد وعناصر منتسبيه وزيادة كفاءتهم وجاهزيتهم القتالية، انطلاقا من الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا) التي تولي الاهتمام بتعزيز العلاقات العسكرية والشراكة مع المؤسسات العالمية في البلدان الصديقة.

وقام الوفد بجولة في معسكر سمو الشيخ سالم العلي اطلعوا فيها على المنشآت والميادين التي يضمها المعسكر.

شهد الزيارة من الحرس الوطني مدير مديرية الميادين العقيد الركن أحمد جرمان ورئيس فرع ميدان التدريب التشبيهي العقيد الركن خالد منور دواس، وركن أول ميدان كاظمة المقدم سعود رياض.