الوطن لن ينسى أبناءه الأوفياء ممن أسهموا في عطائهم وبذلوا جهودهم في مختلف المجالات وجميع الظروف

أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عن بالغ حزنه وتأثره لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا محمد عوض، مشيرا سموه الى ان الوطن قد فقد برحيله أحد أعلامه الكبار في مجال الفن المسرحي، كما فقدت الساحة الفنية المحلية احد رواد ونجوم المسرح الكويتي والخليجي والعربي، مستذكرا سموه الرسالة الفنية التي حملها هذا الفنان العملاق ومسيرته الفنية الحافلة بالعطاء الفني والابداع والتي تجاوزت الأربعين عاما وما قدمه خلالها من اعمال مسرحية وفنية متميزة وهادفة تناولت الأعمال الدرامية والكوميدية، كانت وستظل محل اعجاب وتقدير الجميع وستبقى باقية ومدرسة لمن يسير على نهجه في حبه لوطنه وتفاعله مع قضاياه، مقدرا سموه دوره الكبير في النهوض بالحركة والأعمال المسرحية وتطويرها في الكويت وانتشارها وتأثيرها خارج حدود الوطن، مؤكدا سموه ان الوطن لن ينسى أبناءه الأوفياء ممن اسهموا في عطائهم وبذلوا جهودهم في مختلف المجالات وجميع الظروف لخدمة وطنهم ورقيه ونهضته، مبتهلا سموه إلى المولى جل وعلا ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أسرته الكريمة وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

إلى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى ابن الكويت عبدالحسين عبدالرضا محمد عوض عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد مستذكرا سموه فيها مناقب الفقيد واسهاماته البارزة لإثراء الحركة الفنية في الوطن العزيز عبر تقديمه للعدد الكبير من الأعمال الفنية والمسرحية رفيعة المستوى التي اتسمت بالروح الوطنية العالية والتي كانت دائما محل إعجاب وتقدير الجميع على الصعيد المحلي والخليجي والعربي سائلا سموه، رعاه الله، الباري، جل وعلا، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى ابن الكويت عبدالحسين عبدالرضا محمد عوض ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، مشيدا فيها سموه بمناقب الفقيد وبمسيرته الفنية الحافلة بالعطاء سائلا الباري، جل وعلا، ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.