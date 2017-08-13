بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أربعة من جنود القوات المسلحة البواسل وذلك أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة باليمن إثر تعرض طائرتهم المروحية لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أربعة من جنود القوات المسلحة في محافظة شبوة باليمن إثر تعرض طائرتهم لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله الشيخة شريفة بنت ابراهيم بن نصر النصر حرم المرحوم الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها والأسرة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله الشيخة شريفة بنت ابراهيم بن نصر النصر حرم المرحوم الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها والأسرة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.