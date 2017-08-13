بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أعرب فيها سموه عن شكره وتقديره للجهود المثمرة التي قامت بها الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية والتي تمكنت من خلالها من إلقاء القبض على 12 مطلوبا من المحكوم عليهم نهائيا إنفاذا لحكم محكمة التمييز، مشيدا سموه بالعمل المضني والدؤوب الذي قاموا به والذي تميز بالكفاءة والتفاني.

وطالب سموه ببذل المزيد من الجهود لتعقب جميع المطلوبين للعدالة تطبيقا للقانون، مثمنا سموه ما أبداه المواطنون الكرام من تعاون وما اظهروه من روح وطنية عالية جسدت الإخلاص والوفاء للوطن العزيز، مبتهلا سموه الى المولى جل وعلا ان يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ضمنها سموه الإشادة بالجهود المثمرة التي قامت بها الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والتي أسفرت عن إلقاء القبض على 12 مطلوبا من المحكوم عليهم نهائيا إنفاذا لحكم محكمة التمييز، سائلا سموه المولى تعالى ان يديم على الوطن العزيز نعمة الأمن والرخاء والازدهار. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية شكر مماثلة.