القاهرة ـ هناء السيد

يتوجه رئيس البرلمان العربي د.مشعل بن فهم السلـــمي على رأس وفد رفيع المســـتوى مــن البرلمـــان العربـــي إلى العراق في الفــترة من 14 الى 16 أغسطس الجاري تلبية للدعــوة الكريمة الموجهة من

د.سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، للتعاون والتنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمان العربي ومجلس النواب العراقي وبما يفعل العمل البرلماني العربي.

وسيلقي رئيس البرلمان العربي كلمة أمام مجلس النواب العراقي صباح يوم الثلاثاء 15 الجاري، يجدد فيها الإرادة الراسخة للبرلمان العربي لدفع علاقات التشاور والتنسيق والتعاون مع البرلمانات العربية إلى أعلى المستويات، وحرص البرلمان العربي على تجسيد وتعزيز الديبلوماسية البرلمانية بما يعضد الموقف الرسمي العربي على جميع المستويات وفي كل المحافل الإقليمية والدولية.

وستركز زيارة رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له على دعم البرلمان العربي لجهود دولة العراق في محاربة الإرهاب، والتأكيد على العمق العربي للعراق، وضرورة عودته لممارسة دوره الطبيعي في العمل العربي المشترك خدمة لقضايا ومصالح الأمة العربية، وتعزيز وتمتين علاقة دولة العراق مع الدول العربية، ووقوف البرلمان العربي مع دولة العراق رئيسا وحكومة وشعبا في المحافظة على استقلالها وأمنها ووحدة شعبها وسلامة أراضيها، ورفض البرلمان العربي للتدخلات الخــارجية في الشــأن الداخلي لجمهورية العراق، ودعم مشروع المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي.

وستتضمن الزيارة عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين العراقيين، على رأسهم فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، وحيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء، ود.إبراهيم الجعفري وزير الخارجية ورؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب العراقي.