««طبعا موافق ويشرفني»

الممثل المصري الكوميدي هاني رمزي معربا عن استعداده دون أي شروط للمشاركة في فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية الجزء الثاني»، وقد شكك البعض بأن يقبل زملاؤه من الممثلين الذين شاركوا في الجزء الأول بالمشاركة في الجزء الثاني منه. ولكن المفاجأة أن هاني رمزي كان أول الموافقين على العودة للمشاركة ووصف فكرة تنفيذ جزء جديد منه بـ «هايلة وجيدة جدا»، وان هذا الأمر يسعده جدا رغم ما حققه من نجومية الآن.