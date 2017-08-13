اعرب سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عن بالغ حزنه وصادق مواساته لوفاة المغفور له باذن الله تعالى الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا مشيرا سموه بان دولة الكويت قد فقدت برحيله رمزا فنيا رائدا مستذكرا سموه اسهامات الفنان الراحل الحافلة بالابداعات والانجازات الفنية على مر عقود من الزمن والتي قدم خلالها اعمال متميزة وهادفة تناولت هموم وطنه وامته الخليجية والعربية في ازمنة مختلفة ودوره الكبير في النهوض بالحركة المسرحية في دولة الكويت.
كما اعرب سموه بان اعمال الفقيد الابداعية اثرت الرصيد الفني الكويتي والعربي والتي ستبقى خالدة في ذاكرة اهل الكويت مكتسبا الراحل بها تقدير ومحبة جمهور عريض داخل الوطن وخارجه كما ساهم بكل اخلاص في تكوين جيل من الفناين الكويتيين المتميزين سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه واهله جميل الصبر وحسن العزاء.