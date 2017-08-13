استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الوزراءالشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ودولة الرئيس سعد الدين الحريري رئيس الحكومة بجمهورية لبنان الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
هذا وتم تبادل الأحاديث الأخوية التي عكست العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
هذا وأقام رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مأدبة غداء رسمية في قصر بيان اليوم على شرف دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة سعد رفيق الحريري والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد
حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور سالم الجابر ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.