أعرب سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد عن بالغ حزنه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا، مشيرا سموه الى ان الكويت قد فقدت برحيله رمزا فنيا رائدا مستذكرا سموه اسهامات الفنان الراحل الحافلة بالإبداعات والإنجازات الفنية على مر عقود من الزمن والتي قدم خلالها أعمالا متميزة وهادفة تناولت هموم وطنه وأمته الخليجية والعربية في ازمنة مختلفة ودوره الكبير في النهوض بالحركة المسرحية في الكويت.



كما اعرب سموه بأن أعمال الفقيد الابداعية اثرت الرصيد الفني الكويتي والعربي والتي ستبقى خالدة في ذاكرة اهل الكويت مكتسبا الراحل بها تقدير ومحبة جمهور عريض داخل الوطن وخارجه كما ساهم بكل اخلاص في تكوين جيل من الفنانين الكويتيين المتميزين، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه وأهله جميل الصبر وحسن العزاء.