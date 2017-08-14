الحريري: أمن الكويت من أمن لبنان ومستعدون للتعاون للتوصل إلى حلّ بشأن خلية العبدلي

الخالد: لدينا الأدلة والاعترافات على علاقة «حزب الله» بخلية العبدلي .. وليردوا علينا الحجة مقابل الحجة

نتطلع إلى أن نتلقى جواباً على مذكرة الكويت ونأمل من إخواننا في لبنان التأكيد على عدم المساس بأمننا واستقرارنا

الجارالله: لبنان حريص على أمن واستقرار الكويت ويقدر الدور الذي يقوم به صاحب السمو لرأب الصدع في البيت الخليجي

بحث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس مع دولة الرئيس سعد الدين الحريري رئيس الحكومة بجمهورية لبنان الشقيقة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن أمن الكويت من أمن لبنان.. مبديا استعداد لبنان للتعاون مع الكويت بكل أجهزته للتوصل إلى حد بشأن خلية العبدلي. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعد الحريري عقب محادثات أجراها مع صاحب السمو الأمير صباح الأحمد. وردا على سؤال عن وجود أدلة حول ضلوع حزب الله في خلية العبدلي من خلال الاعترافات والأحكام، قال الحريري: «إن القضاء الكويتي واضح وصريح والتعاون سيتم بيننا وبين الأجهزة الأمنية والقضاء ونحن سنتعاون بشكل واسع جدا في هذا الصدد».



من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحرص على استمرار العلاقات الجيدة التي تربط الكويت بلبنان. وقال في تصريحات لقناة ام تي ڤي اللبنانية: «شددنا على أشقائنا في لبنان على ضرورة أن نعمل معا على تعزيز أمن البلدين ونمو العلاقات في مختلف جوانبها، ونحن في الكويت سنبقى ندعم أشقاءنا في لبنان».



وفيما يلي نص الحديث:



كيف تقيمون نتائج زيارة الرئيس الحريري إلى الكويت والمباحثات اللبنانية ـ الكويتية؟ وهل الكويت ستبقى بالرغم من كل شيء إلى جانب لبنان؟



٭ إنها من الزيارة المهمة للرئيس الحريري إلى الكويت، واللقاءات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير وسمو رئيس الوزراء تؤكد العلاقة المتينة والقوية التي يحرص عليها الجانبان الكويتي واللبناني.



في كل الظروف، في الشدة والرخاء، نحن مع أشقائنا في لبنان، فنحن أرسلنا رسالة احتجاج إلى الحكومة اللبنانية بشأن الحكم الذي صدر مؤخرا في الكويت عن ارتباط حزب الله بتدريب بعض الكويتيين للقيام بأعمال تضر بأمن الدولة، ونأمل أن تتم معالجة الأمر في إطار العلاقة المميزة بين الكويت ولبنان، وهناك تأكيد من صاحب السمو الأمير وسمو رئيس الوزراء أن العلاقات مع لبنان لم تتأثر بهذه الأمور ولكننا شددنا على أشقائنا في لبنان على ضرورة أن نعمل معا على تعزيز أمن البلدين ونمو العلاقات في مختلف جوانبها، ونحن في الكويت سنبقى ندعم أشقاءنا في لبنان. هل من إجراءات محددة تطلبها الكويت من لبنان؟



٭ نحن على ثقة بأن إخواننا في لبنان سيقومون بالإجراءات المطلوبة وهم يتفهمون هذه العلاقة المميزة ويحرصون على ألا تشوبها شائبة.



ونحن نتطلع إلى أن نتلقى جوابا على مذكرة الكويت، ونأمل أن إخواننا في لبنان سيؤكدون عدم المساس بأمن واستقرار الكويت، وسنعمل معا على استكمال هذه المسيرة الطويلة من العلاقات بإنجازات أكبر.



حزب الله الذي هو جزء من الحكومة، أكد أنه لا علاقة له بهذه الخلية، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أبدى حرصا شديدا على متانة العلاقة مع الكويت، ألم تنفع هذه التأكيدات من الحزب في مكان ما؟



٭ سنقدم الأدلة الموجودة لدينا، وليردوا علينا بالحجة مقابل الحجة. نحن لدينا اعترافات، والاعتراف هو سيد الأدلة، وننتظر من إخواننا في لبنان بعد تزويدهم بحيثيات الحكم وارتباط حزب الله بهذه الخلية ونوعية المساعدة التي يقدمها أفراد من الحزب لها، عليهم أن يقدموا الحجة مقابل الحجة وأن يطلعوا على ما لدينا من أدلة.



هل حمل الرئيس الحريري الملف أم أنه يأخذ مساره ضمن إطار القنوات الأمنية؟ هل ستكون هناك زيارات متبادلة من قبل أمنيين بين لبنان والكويت؟



٭ سنعمل على كل القنوات والوسائل بحيث تتضح الصورة ويتحمل المسؤولية من يقوم بهذا العمل، ونحن في كل الظروف حريصون على العلاقة مع لبنان الشقيق.

بدوره، قال نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله: ان زيارة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري للبلاد تأتي في إطار العلاقات الاخوية والتشاور بين الكويت والجمهورية اللبنانية.

وأضاف الجارالله في تصريح لـ «كونا» ان زيارة الحريري الأولى له كرئيس للوزراء كانت محل ترحيب من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والمسؤولين الكويتيين.

ووصف المحادثات التي جرت خلال هذه الزيارة بالايجابية، مضيفا انها عكست روح العلاقة التي تتسم بالخصوصية بين البلدين الشقيقين.

وذكر انه تم استعراض أوجه العلاقات الثنائية للتأكيد على تطوير هذه العلاقات الاخوية المتميزة، مؤكدا ان هذه الزيارة تكتسب اهمية كونها جاءت في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة.

وأوضح ان الجانب اللبناني اكد خلال اللقاءات حرص لبنان على امن واستقرار الكويت، معبرين عن تقديرهم للدور الذي تقوم به الكويت وسمو الأمير لرأب الصدع في البيت الخليجي بالإضافة إلى الدور الكويتي في دعم ومساعدة لبنان في جهوده لتحقيق التنمية والاستقرار.

وعن مذكرة الاحتجاج التي تقدمت بها الكويت عن دور حزب الله اللبناني حيال ما يسمى «خلية العبدلي»، قال الجارالله: ان الكويت تقدمت بمذكرة احتجاج الى السلطات اللبنانية حول دور حزب الله اللبناني في دعم ومساندة عناصر ما يسمى خلية العبدلي سواء بالتسليح او بمدهم بالمال او التدريب.

وأضاف ان المذكرة الكويتية جاءت وفقا لما ورد في حيثيات حكم محكمة التمييز الذي صدر بحق الخلية وما ورد فيه من أدلة وقرائن، مبينا «ان الكويت عندما تقدمت بهذه المذكرة للأشقاء في لبنان فإنها كانت تنطلق بذلك من حرصها على العلاقات المتميزة بين البلدين وإزالة أي شوائب يمكن ان تسيء إلى تلك العلاقة الاخوية وذلك من خلال المصارحة وتوضيح الحقائق».

وذكر ان الكويت طلبت من الحكومة اللبنانية إبلاغها بالإجراءات التي ستتخذها للحد من مثل هذه الممارسات التي تستهدف أمن واستقرار الكويت والإساءة للعلاقات بين البلدين الشقيقين.

صاحب السمو التقى الغانم والمبارك والخالد



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك .



واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.



كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ودولة الرئيس سعد الدين الحريري رئيس الحكومة بجمهورية لبنان الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار والمستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. سالم الجابر ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.



من جانبه، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في قصر بيان أمس دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة سعد رفيق الحريري والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. سالم الجابر ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد وسفيرنا لدى الجمهورية اللبنانية عبدالعال القناعي.



هذا، وأقام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مأدبة غداء رسمية في قصر بيان على شرف دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة سعد رفيق الحريري والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.