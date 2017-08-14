بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، ببرقيـة شكر وتقدير واعتزاز إلى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، و رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، و رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك رداً على برقيات الشكر التي تلقاها منهم بمناسبة ما تفضلوا به من إشادة بالجهود المثمرة التي قامت بها الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية.

وأسفرت عن إلقاء القبض على المطلوبين من المحكوم عليهم نهائياً إنفاذاً لحكم محكمة التمييز، مؤكداً معاليه أن رجال الأمن بعون الله دوماً بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن، ضارعاً إلى المولى عز وجل أن يحفظ الله الوطن من كل سوء ومكروه في ظل القيادة العليا الحكيمة.