استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في المطار الأميري مساء امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وذلك بعد أن أجرى فحوصات طبية في الولايات المتحدة الأميركية تكللت بالنجاح.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد وكبار الشيوخ وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.

وكان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد غادر بحفظ الله ورعايته يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد مساء أمس الاثنين العاصمة النمساوية فيينا، متوجها إلى ارض الوطن بعد أن أمضى زيارة خاصة.

وكان في وداع سموه على أرض المطار سفيرنا لدى جمهورية النمسا صادق محمد معرفي وأعضاء السفارة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. وكان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سفيرنا لدى جمهورية النمسا صادق محمد معرفي وأعضاء السفارة وذلك بمقر إقامة سموه في العاصمة النمساوية فيينا.