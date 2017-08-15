ترأس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس اجتماعا لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين ورئيس مجلس إدارة المركز العلمي سامي فهد الرشيد، حيث قدما لسموه مدير عام المركز العلمي م. رنا عبدالله النيباري، وذلك بمناسبة تعيينها بمنصبها الجديد.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.