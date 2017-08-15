

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن الوزارة قد تابعت بألم وأسى بالغين أنباء الهجوم الإرهابي الآثم على احد المطاعم في العاصمة واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو والذي راح ضحيته عدد من الأبرياء ‏الذين كانوا يرتادون المطعم وكان من ضمنهم المواطنان الكويتيان الدكتور وليد العلي امام مسجد الدولة الكبير والمواطن فهد الحسيني حيث كانا هناك في مهمة لإنجاز عدد من الأعمال الخير‏ية.



وأضاف المصدر بأن وزارة الخارجية قد تابعت منذ اللحظات الأولى لتلقيها الخبر وعبر سفارتها في موريتانيا المحالة الى بوركينا فاسو وارسلت احد دبلوماسييها هناك لمتابعة التحقيقات ‏والانتهاء من اجراءات نقل جثماني الفقيدين.



وأوضح أن دولة الكويت إذ تدين هذا العمل الإرهابي البغيض لتؤكد موقفها الثابت برفض وإدانة الإرهاب بكافة ‏أشكاله وصوره.



وتوجه المصدر إلى الباري عز وجل بان يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويجزيهما خير الجزاء على أعمال البر والخير التي يقومان بها ‏وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان وحسن العزاء.



وأكد أن توجيهات سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر ‏الصباح حفظه الله ورعاه قد صدرت بإرسال طائرة أميرية لنقل جثماني الفقيدين إلى أرض الوطن.