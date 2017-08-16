صاحب السمو عزّى رئيس بوركينافاسو بضحايا الهجوم الإرهابي ورئيس سيراليون بضحايا الفيضانات

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس الشيخ جابر العبدالله.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيات تهان إلى اللاعبين كل من عبدالرحمن الفيحان بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية الفردية وكذلك الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثنائي والثلاثي وإلى منصور الرشيدي بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثلاثي وإلى خالد المضف بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثلاثي وإلى سارة الحوال بمناسبة حصولها على الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثنائي وإلى طلال الرشيدي بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية الفردية وكذلك الميدالية الذهبية ضمن الفريقين الثلاثيين وإلى عبدالعزيز السعد بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثلاثي وذلك في البطولة الآسيوية للرماية التي أقيمت مؤخرا في جمهورية كازاخستان الصديقة،

أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بفوزهم بهذه الميداليات في هذه البطولة، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائهم الرياضي وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهان إلى اللاعبين كل من عبدالرحمن الفيحان بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية الفردية وكذلك الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثنائي والثلاثي وإلى منصور الرشيدي بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثلاثي وإلى خالد المضف بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثلاثي وإلى سارة الحوال بمناسبة حصولها على الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثنائي وإلى طلال الرشيدي بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية الفردية وكذلك الميدالية الذهبية ضمن الفريقين الثلاثيين وإلى عبدالعزيز السعد بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية ضمن الفريق الثلاثي وذلك في البطولة الآسيوية للرماية التي أقيمت مؤخرا في جمهورية كازاخستان الصديقة، متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهان مماثلة.

الى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس روش مارك كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو الصديقة اعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الآثم على رواد أحد المطاعم في العاصمة واغادوغو وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية وتأييدها لجميع الإجراءات التي يتخذها البلد الصديق لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الرامية الى زعزعة أمنه واستقراره، مجددا سموه موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس روش مارك كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الآثم على رواد أحد المطاعم في العاصمة واغادوغو وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس ارنست باي كوروما رئيس جمهورية سيراليون الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة فريتاون نتيجة هطول أمطار غزيرة عليها، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس ارنست باي كوروما رئيس جمهورية سيراليون الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة فريتاون نتيجة هطول أمطار غزيرة عليها، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رام ناث كوفند رئيس جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رام ناث كوفند رئيس جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير هانز آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير هانز آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا لسموه موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

الروضان: نفخر بإنجازات منتخبنا

خالد الروضان يتوسط منتخب الكويت للرماية بعد عودته من البطولة الآسيوية للرماية التي أقيمت في كازاخستان

أعرب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عن الفخر بالانجازات التي حققها منتخب الكويت للرماية وحصول منتخب الناشئين على المركز الثاني في البطولة الآسيوية للرماية التي اقيمت في كازاخستان.

وقال الروضان في تصريح للصحافيين عقب استقباله منتخب الكويت للرماية في مطار الكويت الدولي انه لن يدخر اي جهد لدعم منتخبات الكويت للرماية لاستكمال مسيرة الابطال الذين سبقوهم، مؤكدا اهمية تخصيص برامج تأهيلية ومعسكرات لأبطال الرماية لرفع اسم الكويت بالمحافل الدولية.

ونقل تحيات وتهنئة القيادة السياسة الحكيمة في البلاد لأبطال الرماية على تحقيق تلك الانجازات، مؤكدا حرص القيادة على دعم الرياضيين لتمثيل الكويت في المحافل الدولية افضل تمثيل.

من جهته، أهدى رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي في تصريح مماثل هذا الانجاز للقيادة السياسية والشعب الكويتي.