استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس الشيخ جابر العبدالله.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع.

إلى ذلك، وجه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد كلمة شكر وثناء إلى كافة إخوانه وابنائه المواطنين الكرام داخل البلاد وخارجها وللمقيمين الأوفياء على أرض الكويت الطيبة على اطمئنانهم جميعا على صحة سموه اثناء اجراء سموه بعض الفحو الاربعاء ١٦ اغسطس ٢٠١٧ صات الطبية التي تكللت بفضل من الله وتوفيقه بالنجاح، مثمنا سموه ما عبروا عنه من طيب المشاعر الودية والتمنيات الصادقة مبتهلا سموه الى المولى عز وجل ان يحفظ كويتنا الغالية وان يديم عليها الاستقرار والرخاء والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.