صاحب السمو تلقى رسالة من الشيخ تميم بن حمد تتعلق بالعلاقات الأخوية وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيات شكر وتقدير إلى كل من الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة ود.جمال الحربي وزير الصحة عبر فيها سموه عن خالص شكره وتقديره لهم ولإخوانه وأبنائه في وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الصحة على ما بذلوه من جهود وتعاون وتنسيق كبير في عملية مكافحة وإطفاء الحريق الذي اندلع في مستودع بسكراب ميناء عبدالله مقدرا سموه دور رجال الإطفاء الذين تصدوا للحريق بكل شجاعة وتفان وإخلاص حتى تمت السيطرة عليه، كما أشاد سموه بما تحلى به الجميع من روح وطنية عالية، متمنيا لهم كل التوفيق في خدمة الوطن الغالي.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات شكر وتقدير إلى كل من الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة ود.جمال الحربي وزير الصحة، ضمنها سموه شكره وتقديره لهم ولإخوانه وأبنائه في وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الصحة لما بذلوه في عملية مكافحة وإطفاء الحريق الذي اندلع في مستودع بسكراب ميناء عبدالله مقدرا سموه ما أبداه الجميع من تعاون وتنسيق تام للسيطرة على هذا الحريق وعلى الروح الوطنية العالية التي تحلوا بها.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات شكر وتقدير مماثلة.

الى ذلك استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس المجلس الوطني بجمهورية السودان الشقيقة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر والوفد الرسمي المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ورئيس لجنة الصداقة الكويتية ـ السودانية النائب شعيب المويزري.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق حيث سلم سموه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

من جانب آخر، استقبل الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية على أرض المطار وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.