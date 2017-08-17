استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

واستقبل سموه بقصر بيان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود.

واستقبل سمو ولي العهد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، كما استقبل سموه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بقصر بيان وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال ذياب وقائد العمليات والأركان العميد ركن بدر حمد وقائد الشؤون المالية والتجهيز العميد رياض طواري.