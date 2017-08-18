بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد والوفد المرافق امس مع وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك خاصة في المجال العسكري.

واستهل الشيخ محمد الخالد زيارته الرسمية إلى تركيا بوضع اكليل من الزهور على قبر مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك.

وأعرب الخالد عن سعادته بزيارة متحف الرئيس الراحل اتاتورك والاطلاع على الانجازات التي ساهمت في ازدهار جمهورية تركيا وتقدم شعبها في جميع المستويات الفكرية والحضارية متمنيا ان يستمر هذا النجاح والازدهار.

وحضر اجتماع الشيخ محمد الخالد مع جانكلي سفير الكويت لدى تركيا غسان الزواوي.



وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع قد وصل أمس الأول الى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.



وتأتي الزيارة بدعوة من وزير الدفاع التركي لبحث التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال العسكري.