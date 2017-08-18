فنانو الخليج: عبدالحسين عبدالرضا وحّدنا في حضوره ورحيله

مفرح الشمري Mefrehs@

قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتقديم واجب العزاء إلى ذوي فقيد الكويت الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا وذلك بعد زيارته لهم صباح أمس في مقر العزاء بمسجد الوزان بمنطقة غرب مشرف.

كما قام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بتقديم واجب العزاء لذوي الفقيد.

أعداد كبيرة

ومن جهة أخرى توافدت صباح امس على مسجد الوزان بمنطقة غرب مشرف أعداد كبيرة من الفنانين في دول الخليج، بالاضافة الى فناني الكويت ومواطنين ومقيمين لتقديم واجب العزاء لأبناء فقيد الفن الخليجي ابن الكويت البار عبدالحسين عبدالرضا «بوعدنان» حيث اكتظت قاعة المسجد المخصصة للعزاء بحشود كبيرة من محبي الفنان الراحل «بوعدنان» وكان في مقدمتهم الفنان الكبير سعد الفرج المتأثر جدا برحيل رفيق دربه وعمره بالاضافة الى الفنانين القديرين ابراهيم الصلال وجاسم النبهان والكاتب والمخرج المسرحي القدير عبدالعزيز السريع والاعلامي المخضرم وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي والاعلامي القدير يوسف الجاسم والفنان القدير داود حسين والمطرب الكبير عبدالله الرويشد الذين كانوا جنبا الى جنب مع شقيق الراحل محسن عبدالرضا وابناء الفقيد الكبير «عدنان» و«وبشار».

فنان لا يتكرر

حرصت وفود الفنانين الخليجيين الدين شاركوا في تشييع جثمان الراحل الكبير امس الاول على الحضور مجددا لمقر العزاء صباح امس عرفانا ووفاء للراحل لاعتباره رائدا للفن الخليجي الذي لا يعوض ولا يتكرر لانه وحدهم في ضحكته وأبكاهم في رحيله.

وكان في مقدمة الفنانين الخليجيين الفنان السعودي القدير عبدالله السدحان الذي قدم واجب العزاء لابناء الفقيد الكبير وللفنان القدير سعد الفرج الذي تمنى له دوام الصحة والعافية وطول العمر في مشهد مؤثر.

ومن بعده، حضر وفد فناني الامارات بقيادة مستشار دائرة الثقافة الفنان د.حبيب غلوم وبمعيته الفنان سعيد سالم الذي لم يتمالك نفسه وهو يقدم التعازي لأبناء الفقيد للعلاقة الوطيدة التي تجمعه مع الراحل الكبير وكذلك الفنان مرعي الحليان وعدد من العاملين في دائرة الثقافة الاماراتية الذين قدموا التعازي لأبناء الفقيد الكبير بعد ان شاركوا في تشييعه لمثواه الأخير.

وشاركت قطر بوفد فني كبير يتقدمهم الفنان القدير غانم السليطي لكونه مستشار وزير الثقافة لشؤون المسرح والفنان القدير عبدالعزيز جاسم والفنان القدير غازي حسين ورئيس قسم شؤون المسرح الفنان صلاح الملا والفنان عبدالحميد الشرشني وبمعيتهم وفد من قناة الريان القطرية الذي شاركوا في نقل مراسيم تشييع الراحل الكبير لمثواه الأخير، كذلك حضر من دولة قطر الكاتب والمخرج صالح المناعي الذي شارك في تشييع جثمان فقيد الكويت والخليج وغادر بعدها لارتباطاته.

زرع بذور الفن الخليجي

وقال الفنان القطري غانم السليطي ان الراحل رائد الخليج بالمسرح وهو من زرع بذوره وهو من وحد اهل الخليج بالضحكة في حضوره ووحد الخليج بالدمعة بعد رحيله ولا يمكن ان ننساه ما حيينا.

أما الفنان القطري عبدالعزيز جاسم فقال: «هذا اقل واجب نعمله بحق الراحل الكبير فهو يستحق الكثير لانه قدم الكثير للفن والفنانين بالخليج وهو انسان كريم وحنون ولكن لا اعتراض على امر الله.

فيما وصف الفنان القطري غازي حسين الراحل الكبيرة بالمدرسة التي تعلموا فيها اصول الفن، مشيرا الى ان الكلمات تعجز عن وصف هذا المبدع الذي يحبه الجميع في الخليج والوطن العربي.

أما المطرب البحريني القدير احمد الجميري فقال: «الراحل يستحق منا الكثير فهو لم يبخل علينا بشيء وهو صديق حميم ويحب اهل البحرين والبحرين كلها تحبه.. الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته.

حضر مقر العزاء الذي يستمر لغد «السبت» العديد من الفنانين من الكويت الشباب منهم المخرج علي الحسيني وعبدالمحسن العمر والمخرج الاذاعي الفنان اسامه المزيعل والفنان خالد البريكي وشقيقه احمد البريكي وعبدالله الطراروة وعمر اليعقوب والاعلامي المخضرم ماجد الشطي والاعلامي ماضي الخميس والفنان البحريني الشاب أمير دسمال وسعود الشويعي وناصح الفضلي والمخرج صادق بهبهاني والفنان عبدالعزيز بهبهاني وفني الصوت والاضاءة الذي يعمل مع الراحل الكبير منذ 40 عاما مهنا فوزي والمخرج المسرحي القدير نجف جمال والفنان البحريني عبدالله ملك ويوسف بوهلول.