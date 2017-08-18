ترأس نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اجتماعا مع الجهات الحكومية المشاركة في الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية المقرر عقده في واشنطن في 8 سبتمبر المقبل والذي سيتزامن مع زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى واشنطن.



وسيترأس الجانب الكويتي في الحوار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد فيما سيرأسه من الجانب الأميركي وزير الخارجية ريكس تيلرسون.

وسيتم بحث المواضيع المدرجة على جدول أعمال الحوار واستعراض الاستعدادات التي تقوم بها الجهات الحكومية وتنسيقها.

يذكر أن الحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية عقد دورته الأولى في شهر أكتوبر 2016 برئاسة وزيري الخارجية في البلدين لبحث وتعزيز أطر علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة بينهما وسبل تعزيزها في كل المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.