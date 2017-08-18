قدمت الكويت امس 2.2 مليون دولار الى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في اطار الجهود المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني.

وسلم سفيرنا لدى الأردن د.حمد الدعيج المستشار الأول للمفوض العام للوكالة ماريا محمدي التبرع الكويتي المكون من مليوني دولار في اطار الدعم السنوي الذي تقدمه الكويت لموازنة المنظمة الأممية إضافة إلى 200 ألف دولار مقدمة من جمعية صندوق اعانة المرضى الكويتية.

وقال السفير الدعيج في تصريح لـ «كونا» عقب حفل التسليم: ان التبرع يأتي بتوجيه من القيادة السياسية في الكويت في اطار جهود وعطاء انسانيين لدعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني ظروفا صعبة بسبب الاحتلال وتشريد ملايين الفلسطينيين في مناطق عمليات وكالة «اونروا».

وأضاف ان من شأن الدعم المساعدة في تخفيف محنة اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم في مناطق وجودهم التي تغطيها «اونروا» في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسورية ولبنان.

من جانبها، قالت محمدي ان الدعم الكويتي يأتي في وقت «مناسب جدا» خاصة في ظل الظروف «الصعبة للغاية» التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسورية، مشيرة الى ان هذا الدعم من شأنه المساهمة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وتذكير العالم بألا ينسى دوره في المساهمة في دعم اللاجئين.

وعقبت محمدي على الدعم المقدم من جمعية صندوق اعانة المرضى الكويتية قائلة ان التبرع يأتي في اطار اتفاقية وقعتها «اونروا» مع جمعية صندوق اعانة المرضى ويمول بموجبها اطباء كويتيون منظمة «اونروا» لشراء ادوية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر سلم السفير الدعيج عضو مجلس ادارة مكتب جمعية الاصلاح الاجتماعي لدى الاردن صالح الفقيه تبرعا مقدما من جمعية الاصلاح الاجتماعي الكويتية بقيمة 395 ألف دولار لمساعدة حوالي 1500 اسرة محتاجة و2500 يتيم تكفلهم الجمعية في الأردن.

وقال الفقيه ان العطاء الكويتي يتواصل منذ سنوات طوال لمد يد العون للمحتاجين في الأردن مشيدا بعطاء الكويت قيادة وحكومة وشعبا وبدور السفير الدعيج في تسهيل وصول المساعدات والتأكد من وصولها للجهات المستهدفة.