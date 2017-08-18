بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا أعرب فيها سموه عن استنكار الكويت وادانتها الشديدة لحادث الدهس الجماعي المتعمد الذي وقع وسط مدينة برشلونة الاسبانية عاصمة إقليم كتالونيا والذي اسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين مؤكدا سموه موقف الكويت الرافض للارهاب بكافة اشكاله وصوره ووقوفها الى جانب البلد الصديق وتأييدها لكل ما يتخذه من اجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية وللحفاظ على امنه واستقراره معربا سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لضحايا هذا الحادث الارهابي الآثم راجيا لهم الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا ضمنها سموه استنكار الكويت وادانتها الشديدة لحادث الدهس الجماعي المتعمد الذي وقع وسط مدينة برشلونة الاسبانية والذي اسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.