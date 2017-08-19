بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة، محمد أشرف غني عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
وبعثولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ببرقية تهنئة مماثلة.