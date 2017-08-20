أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود أن الكويت كانت ولاتزال صاحبة الأيادي البيضاء والمرابع الخضراء والعمل الانساني الكويتي بقيادة «قائد الإنسانية» صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لافتا إلى ان العمل الخيري والإسلامي في الكويت يشكل نموذجا مميزا لعنايته بهموم الأمة الإسلامية وتحدياتها في كل الأقطار، وجهود مؤسساته المتواصلة لإغاثة المنكوبين من جراء الكوارث الإنسانية في شتى بقاع الأرض.

وأضاف بمناسبة اليوم العالمي للعمل الانساني أن الكويت عرفت منذ نشأتها بحب العمل الخيري وزادت وتيرة هذه السياسة مع تولي صاحب السمو الأمير «أمير الإنسانية» مقاليد الحكم، حيث شهدت الحملات والمساعدات الانسانية والإغاثية تناميا مطردا.

ولفت الحمود إلى أن صاحب السمو كان حاضرا بإنسانيته في كل الاحداث المؤلمة التي حدثت في الامة العربية، فكان رجل سلام وخير، ولعب دورا في تجميع كل الأمم، مبينا أن تاريخ الكويت سيتوقف طويلا بكل إجلال وإعزاز أمام مسيرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإنجازاته التي حققت للكويت مكانة متميزة إقليميا ودوليا.