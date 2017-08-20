مع اقتراب عيد الأضحى المبارك واصلت الكويت جهودها السخية من أجل تأمين الاحتياجات الإنسانية لتخفيف حدة المعاناة التي يعتصر جراءها اللاجئون والمحتاجون في مختلف بقاع العالم لاسيما في المنطقة العربية مع إيلاء اهتمام خاص بالضحايا الأكثر ضعفا وتنوع المساعدات.

وفي هذا الصدد اعلن قنصلنا العام في اربيل د.عمر الكندري تزويد جامعة الموصل بسبورات تعليمية مقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة ضمن حملة «الكويت بجانبكم».

وشدد الكندري في تصريح على حرص الكويت على تقديم المساعدة والدعم لجامعة الموصل وذلك بعد مرور نحو شهر من تحرير المدينة من قبضة ما يسمى تنظيم «داعش» والدمار الكبير الذي لحق بالمرافق التعليمية جراء العمليات العسكرية لتحريرها.

وأوضح انه تم تزويد جامعة الموصل بأكثر من 1500 سبورة تعليمية تعبيرا عن الاهتمام بهذا الصرح العلمي، مشيرا الى انه من المؤمل أن يحظى القطاع التعليمي في مدينة الموصل برعاية واهتمام مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق بادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإعلان استعداد الكويت لاستضافته. كما قدمت الكويت مساعدات طبية تزن 55 طنا من الادوية المختلفة لمستشفيات الموصل واقليم كردستان العراق في إطار حملة «الكويت بجانبكم» الإنسانية.

على صعيد آخر قدمت الكويت 2.2 مليون دولار الى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» في اطار الجهود المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني.

وسلم سفيرنا لدى الأردن د.حمد الدعيج المستشار الأول للمفوض العام للوكالة ماريا محمدي التبرع الكويتي المكون من مليوني دولار في اطار الدعم السنوي الذي تقدمه الكويت لموازنة المنظمة الأممية إضافة إلى 200 ألف دولار مقدمة من جمعية صندوق اعانة المرضى الكويتية.

وقال السفير الدعيج في تصريح عقب حفل التسليم ان التبرع يأتي بتوجيه من القيادة السياسية في الكويت في اطار جهود وعطاء انسانيين لدعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني ظروفا صعبة بسبب الاحتلال وتشريد ملايين الفلسطينيين في مناطق عمليات وكالة «اونروا».

وعلى صعيد آخر سلم السفير الدعيج عضو مجلس ادارة مكتب جمعية الإصلاح الاجتماعي لدى الاردن صالح الفقيه تبرعا مقدما من جمعية الإصلاح الاجتماعي بقيمة 395 ألف دولار لمساعدة حوالي 1500 اسرة محتاجة و2500 يتيم تكفلهم الجمعية في الأردن.

وفي فلسطين قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتقديم مساعدات انسانية عاجلة لإحدى العائلات الفلسطينية الفقيرة شمال قطاع غزة.

وفي اليمن بدأت حملة «الكويت إلى جانبكم» مشروع توزيع السلال الغذائية لنازحي محافظات «عمران» و«المحويت» و«الحديدة» الى محافظة «مأرب» باليمن. كما وقعت «الكويت الى جانبكم» عددا من عقود تنفيذ مشاريع للمياه مع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بساحل «حضرموت» باليمن.