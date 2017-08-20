تقدم مختار منطقة الرابية فارس النون بخالص التهاني والتبريكات من مقام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة عودة سموه من الخارج سالما معافى بعد أن أجرى الفحوصات الطبية اللازمة.

وقال النون في تصريح: اننا نشكر الله عز وجل أن أراح نفوسنا وطمأن قلوبنا على رمز من رموز الكويت نجله ونقدره ونحبه حبا خالصا جزاء ما قدم للكويت وللكويتيين من عطاء مخلص في شتى المواقع التي تولاها وكان خلالها ولا يزال عضيدا لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وجعله ذخرا للكويت وذخيرة للكويتيين.

وأضاف النون اننا منذ أن غادر سمو ولي العهد مصحوبا بعناية الله ورعايته لإجراء الفحوصات الطبية ونحن لم نمل أو نكل من الابتهال إلى الله تعالى والدعاء بأن يطمئننا على سموه، والحمد لله أن استجاب بفضله وكرمه لدعواتنا.

ووصف النون سمو ولي العهد بأنه ثروة من ثروات الكويت التي ينبغي شكر الله عليها، ولقد كان منذ بدأ مسيرته العملية نموذجا للعطاء والإخلاص والعمل الجاد المثمر وضرب أروع المثل في التضحية من أجل الوطن، فكان له في كل ميدان بصمة وفي كل قلب محبة، ولذا فمن غير المستغرب أن تكون له تلك المكانة التي يتبوأها في نفوس أهل الكويت جميعا رجالا ونساء وشيبا وشبانا.

وندعو الله عز وجل أن يطيل لنا في عمره وان يحسن عمله أكثر وأكثر وأن يديمه سندا بعد الله تعالى وعونا لقائد المسيرة الكويتية صاحب السمو الأمير وأن يحفظهما من كل سوء ويحفظ كويتنا الحبيبة من كيد الكائدين ومكر الماكرين ويجعلها ديار أمن وأمان.