استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر السيف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه محمد عبدالله العلي وعبدالمحسن محمد الحسيني والدي المغفور لهما بإذن الله تعالى الشهيدين د.وليد محمد العلي إمام وخطيب مسجد الدولة الكبير وفهد عبدالمحسن الحسيني واللذين استشهدا في الهجوم الإرهابي الآثم على احد المطاعم في العاصمة واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو خلال تواجدهما فيها في مهمة لإنجاز عدد من الأعمال الخيرية، حيث قدما الشكر لسموه على اللفتة الأبوية من لدن سموه بمؤازرتهم ومواساتهم ومشاطرتهم احزانهم بفقدانهم لأبنائهم.

هذا، وقد أعرب سموه عن بالغ فخره واعتزازه بما قدمه أبناء الوطن البارون ممن اسهموا في عطائهم بكل وفاء وإخلاص وبذلوا جهودهم في كل المجالات من اجل خدمة وطنهم الغالي ورفعة شأنه، مجسدين بأعمالهم مثالا يحتذى به للأجيال، مبتهلا سموه الى الباري عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته وان يلهم اسرهم الكريمة وذويهم ومحبيهم جميل الصبر والسلوان.

كما اكد سمو ولي العهد ان أهل الكويت أسرة واحدة متكاتفة في السراء والضراء منذ القدم، سائلا سموه المولى تعالى ان يحفظ الكويت وابناءها متعاضدين ومتحابين وان يتغمد الشهداء بمغفرته ورضوانه ويسبغ على الفقيدين واسع رحمته ورضوانه وينزلهما منازل الشهداء.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس يانوش أدير رئيس هنغاريا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس يانوش أدير رئيس هنغاريا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.