استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سمو ولي العهد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.

واستقبل سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس الشيخ احمد صباح السالم والشيخ د.محمد الصباح والشيخ بدر الصباح.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف وكبار القادة في الجيش الكويتي.