اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مع سفير جمهورية بوركينا فاسو لدى الكويت ابوبكر كوتي وقد تم خلال اللقاء تسليم السفير مذكرة رسمية تتضمن طلب الكويت المشاركة في التحقيقات الجارية حاليا في بوركينا فاسو للجريمة الإرهابية التي تعرض لها أحد المطاعم وراح ضحيتها عدد من الأشخاص بينهم شهيدان كويتيان هما وليد العلي وفهد الحسيني وقد أكد السفير استعداد السلطات في بوركينا فاسو للتعاون مع السلطات الكويتية في هذا المجال.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر.