صاحب السمو هنأ اللاعبين العديلي وعبدالله لحصولهما على الميدالية الذهبية

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم وعضو هيئة المكتب وعضو مجلس الإدارة اسامة النصف.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، حيث قدم لسموه العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق علي بستكي، وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ومدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة السيد عمر وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على انشاء المعهد.

حضر المقابلتين المستشار بالديوان الاميري محمد شرار.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى اللاعب ضاري العديلي واللاعب سالم عبدالله بمناسبة حصول كل منهما على الميدالية الذهبية في بطولة «فايت نايت 2» الدولية التي أقيمت مؤخرا في الجمهورية اللبنانية،

أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه بفوزهما بهاتين الميداليتين في هذه المنافسة ومتمنيا لهما كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائهما الرياضي وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى اللاعب ضاري العديلي واللاعب سالم عبدالله بمناسبة حصول كل منهما على الميدالية الذهبية في بطولة «فايت نايت 2» الدولية التي أقيمت مؤخرا في الجمهورية اللبنانية، متمنيا سموه لهما كل الوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.