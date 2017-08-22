- ولي العهد استقبل العمر بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على إنشاء معهد الأبحاث
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.
كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، حيث قدم لسموه العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق علي بستكي، وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.
واستقبل سمو ولي العهد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
واستقبل سمو ولي العهد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، حيث قدم لسموه الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد مخلف العنزي والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية أحمد مشاري الفارس وذلك بمناسبة تعيينهما في مناصبهما الجديدة.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق.
واستقبل سمو ولي العهد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ومدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة السيد عمر وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء المعهد.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري وكبار القادة بوزارة الداخلية.
حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله يرافقه مدير الإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد وكبار القادة بالإدارة العامة للاطفاء.
حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الشيخ علي الجابر.
واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف صباح أمس أحمد الكليب.