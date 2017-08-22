استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح اليوم وبحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية كما نقل سموه تحياته لرئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ وتمنيات سموه له بموفور الصحة والعافية.
حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارلله.