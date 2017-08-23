السفير وانغ دي : توقيع 3 اتفاقيات جديدة بين الكويت والصين

وانغ ديل لـ «الأنباء»: زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني هي الأولى على هذا المستوى منذ ٩ سنوات وحققت نتائج إيجابية للجانبين

محمد هلال الخالدي وكونا:

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما نقل سموه تحياته للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وتمنيات سموه له بموفور الصحة والعافية.

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمستشار بالديوان الأميري محمد شرار ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله.

كما أقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بدار سلوى ظهر امس مأدبة غداء على شرف نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

من جانب آخر، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في قصر السيف امس نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الصين الشعبية الصديقة تشانغ قاو لي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حيات.

وكان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله استقبل على أرض المطار نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية الصديقة تشانغ قاو لي الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد والوفد المرافق له.

وحضـــر الاستقبـــال مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وسفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية السفير سميح حيات وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

هذا وأكد سفير جمهورية الصين الشعبية في البلاد وانغ دي في تصريح خاص لـ «الأنباء» النتائج الايجابية لزيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو لي التي يقوم بها حاليا جاءت استجابة لدعوة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، قائلا: انها زيارة مهمة جدا وعلى أعلى مستوى من الجانب الصيني إلى الكويت منذ ٩ سنوات.

وأضاف دي أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني التقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وكذلك التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وأيضا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، حيث تم تبادل الأحاديث حول العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعات الشعبين.

وأكد دي ان الزيارة أثبتت نجاحها من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات مهمة جدا في توثيق العلاقات بين البلدين، الاولى مذكرة تفاهم بين الجانبين في صياغة منهج تخطيط لتعاون ثنائي، وهي مهمة لتعزيز التعاون على المدى الطويل.

والثانية اتفاقية تعاون في مجال الاسكان، نظرا لأهمية المشاريع الاسكانية الحيوية بالنسبة للمواطنين الكويتيين، حيث ستدخل الشركـــات الصينيــــــة المتخصصة للمساهمة في تسريع إنجاز المشاريع الاسكانية.

والثالثة اتفاقية حول انشاء مركز ثقافي صيني في الكويت يعمل على توثيق العلاقات الثنائية ومد جسور التواصل بين الشعبين الصديقين.

وأشار السفير دي الى أن هذه الاتفاقيات تعبر عن العلاقات المتميزة بين الكويت والصين، مؤكدا اتفاق الجانبين على متابعة هذه الاتفاقيات لضمان تحقيقها فعليا في أسرع وقت، وللتأكيد على ترجمة الأفكار الى واقع ملموس يستفيد منه كلا الجانبين.

من جهة اخري عقدت صباح امس في ديوان عام وزارة الخارجية جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وترأس الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الجانب الكويتي وبحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، فيما ترأس الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي.

وتناول الجانبان أطر تعزيز العلاقات الثنائية المتينة التي تربط بين البلدين الصديقين، كما تم استعراض كل أوجه التعاون الوثيق في مختلف المجالات وخصوصا في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الحيوية.

كما تم تبادل وجهات النظر حيال التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.

ولحقت جلسة المباحثات الرسمية التوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة بين الدولتين في مجال الرعاية السكنية والبنية التحتية وإنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية.

حضر الاجتماع نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.احمد ناصر المحمد.

كما حضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وسفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية سميح حيات وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية والجهات الرسمية الأخرى في البلاد.