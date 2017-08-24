أقام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مساء أمس الأول عشاء عمل رسمي على شرف نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية الصين الشعبية الصديقة تشانغ قاو لي والوفد المرافق بمناسبة زيارته البلاد. وتم خلال حفل العشاء استكمال استعراض مجمل أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية الحيوية وعلى مختلف الأصعدة وبحث سبل تعزيزها ونقلها إلى آفاق أرحب.

حضر عشاء العمل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ورئيس جمعية الصداقة العليا الكويتية - الصينية فؤاد الغانم وعضو غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل ووزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.

كما حضر نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد والأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية في الكويت د.خالد مهدي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالإنابة غانم الغنيمان ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وسفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية السفير سميح جوهر حيات ومدير المكتب التمثيلي لهيئة الاستثمار في الصين عبدالرزاق البعيجان.