دعا جميع الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات المطلوبة في المدن الجديدة





مريم بندق

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد واهتمامه الدائم بالقضية الاسكانية وتأكيده على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ عقود المشاريع الإسكانية الضخمة وفق الأطر الزمنية المحددة في برامج خطة التنمية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر السيف اليوم، وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل يرافقه عدد من المواطنين المهتمين بالشأن الإسكاني.

وبين سموه أن إنجاز المشاريع الإسكانية الجديدة يتم على قدم وساق لتشمل كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين بما يحقق تطلعاتهم الكبيرة في هذا الصدد مشيدا بما حققته المؤسسة العامة للرعاية السكنية من إنجاز متمثل في تقليل المدة الزمنية للانتظار للحصول على الوحدات السكنية للأسر الكويتية وكذلك الأخوة أعضاء مجلس الأمة الذين يولون القضية الإسكانية اهتماما كبيرا.

وقال سموه إن الحكومة تعي تماما أهمية القضية الاسكانية بالنسبة للمواطنين داعيا جميع الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات المطلوبة في المدن الجديدة إلى سرعة إنجاز واستلام المرافق الخدمية فيها.