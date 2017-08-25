التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس مستشار وزير خارجية جمهورية العراق د.محمد بدن الذي يقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق له اذ تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات اوضاع الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفيرنا لدى جمهورية العراق السفير سالم الزمانان ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني وسفير جمهورية العراق لدى الكويت السيد علاء الهاشمي.

كما أقام الجارالله ظهر امس مأدبة غداء على شرف الضيف حضر المأدبة سفيرنا لدى جمهورية العراق السفير سالم الزمانان ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم الغانم ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وسفير جمهورية العراق لدى الكويت علاء الهاشمي والوفد المرافق له.