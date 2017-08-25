وزير الخارجية أشاد بجهود السفراء خلال فترة عملهم في البلاد

تسلم الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رسالة خطية من وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة د.إبراهيم الأشيقر الجعفري تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وجرى ذلك خلال استقبال الشيخ صباح الخالد في مكتبه بوزارة الخارجية مستشار وزير الخارجية العراقي د.محمد الحاج حمود.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد سليمان الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وسفيرنا لدى جمهورية العراق الشقيقة السفير سالم غصاب الزمانان ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

كما استقبل الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مكتبه بوزارة الخارجية امس سفير بوركينافاسو الصديقة السفير بوبكر كوتي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البلاد.



وأثنى الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء على مساهمات السفير كوتي أثناء فترة عمله لدى الكويت، مشيدا بالدور الذي اضطلع فيه لتعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

كما استقبل الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مكتبه بوزارة الخارجية امس السفير غشيجوش أولشاك سفير جمهورية پولندا الصديقة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البلاد.

وأشاد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء بجهود السفير أولشاك أثناء فترة عمله في البلاد، مقدرا مساهماته في تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين.



وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

كما استقبل الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم الخميس سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة السفير محمد الكايد، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البلاد.



وأشاد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء بجهود السفير الكايد أثناء فترة عمله في الكويت، مقدرا إسهاماته العديدة في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.