قال رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ان زيارته إلى روسيا الاتحادية تأتي في إطار توطيد العلاقات الثنائية.

واوضح الخضر في تصريح لـ «كونا» ان هذه الزيارة لروسيا الاتحادية تأتي من منطلق حرص الكويت على توطيد العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة على المستويين الاقليمي والدولي.

واضاف ان الزيارة تأتي تلبية للدعوة الكريمة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لحضور الندوة العسكرية الفنية الدولية «الجيش ـ 2017»، ما سيساهم في تقوية الروابط الثنائية المتميزة وتعزيز التعاون البناء.

وذكر انه سيتم خلال هذه الزيارة مناقشة جميع محاور التعاون المشترك استكمالا للمسيرة المتميزة للتعاون الكويتي ـ الروسي والتي تهدف الى تحقيق اعلى مستويات التعاون في كل المجالات.