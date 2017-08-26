أهابت سفارتنا في واشنطن بالطلبة والمواطنين الكويتيين المتواجدين في جميع الولايات الجنوبية الواقعة بخليج المكسيك والتي من المحتمل أن تكون في المسار المتوقع لإعصار (هارفي) أخذ الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم.

وقالت السفارة في بيان لها انها تتمنى الأمن والسلامة لجميع الطلبة والمواطنين وتؤكد على ضرورة اتباع كافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية الأميركية المعنية.

ودعت السفارة المواطنين والطلبة الاستمرار بالتواصل معها وذلك لاطلاعها على ما قد يطرأ على وضعهم في مواجهة هذا الاعصار اما بالاتصال على السفارة مباشرة أو المكتب الثقافي في العاصمة واشنطن وذلك على الأرقام التالية: رقم طوارئ سفارة الكويت في واشنطن +12022620758

رقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن +12023642104